В Донецкой области проводить в последний путь местного авторитета, "вора в законе" "Лёху Краснодонского" приехала братва не только из Украины, но и из ближнего зарубежья. Но помянуть коллегу по воровскому цеху помешали правоохранители.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.