Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".