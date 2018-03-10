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    Алексей Пиманов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Съемки художественного фильма Крым в Симферополе
    Режиссер фильма "Крым" попросил Киев пустить киноленту в прокат
    15:31 18.07.2017
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    В открытом письме режиссер фильма "Крым" Алексей Пиманов, в частности, объясняет, кому и чему посвящена кинолента и почему для нее был выбран слоган "Любовь сильнее ненависти".
    Алексей Пиманов
    Пиманов: освобожденные журналисты "Звезды" вечером прилетят в Москву
    15:56 16.06.2014
    91Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Журналисты освобождены. Спасибо всем, кто беспокоился за их судьбу. Сегодня вечером они уже прилетят в Москву. Куда - сообщим дополнительно", - сказал Пиманов.
    Алексей Пиманов
    Пиманов надеется, что журналистов "Звезды" освободят в короткие сроки
    18:16 15.06.2014
    63Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Мы будем принимать все меры для того, чтобы как можно скорее ребят освободили. Будем делать все то же самое, что делали для освобождения другой съемочной группы, задержанной ранее", - заявил Пиманов.
    Пиманов обратился к властям с требованием освободить журналистов
    ВИДЕО. Пиманов обратился к власти с требованием освободить журналистов 
    23:44 14.06.2014
    114Спецоперация на востоке Украины
    Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
    Алексей Пиманов
    Пиманов требует от властей Украины освободить захваченных журналистов
    23:35 14.06.2014
    104Спецоперация на востоке Украины
    Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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