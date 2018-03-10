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    Алексей Митрофанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Алексей Митрофанов
    Депутат ГД: Киев не пускает журналистов, потому что есть что скрывать
    20:32 08.04.2014
    12Отношения Украины и России
    Украинские власти не пускают журналистов в страну, потому что есть что скрывать и чего бояться, к этому надо привлекать особое внимание как российских, так и зарубежных СМИ, считает Алексей Митрофанов.
    Артем Чеботарев
    Россиянин Чеботарев уверен, что готов к бою с украинцем Митрофановым
    16:18 31.03.2014
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    Российский боксер Артем Чеботарев заявил , что считает соперника по Всемирной серии бокса украинца Дмитрия Митрофанова очень серьезным оппонентом и полностью готов к бою, который пройдет в Москве.
    Алексей Митрофанов
    Российский депутат счел незаконным отключение телеканалов РФ в Украине
    17:37 12.03.2014
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    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Алексей Митрофанов считает незаконным отключение вещания российских телеканалов в Украине.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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