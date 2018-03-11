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В среду 10 июня анонимный звонок в Харьковскую милицию о минировании привел к взрывоопасной находке. Это уже второй случай в регионе за неделю, когда с места происшествия изымают настоящую взрывчатку. Появился железный аргумент для запрета массовых акций в Харькове.