Спецкор из Одессы Алексей Майоров в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что многие вьетнамцы сегодня не вышли на работу, многие не отправили своих детей в школу, сегодня был пикет под облгосадминистрацией.
По словам специального корреспондента Алексея Майорова, у здания областной прокуратуры Одессы находятся несколько десятков активистов, которые полностью заблокировали работу учреждения. Одесситы же в основном проводят мимо.
Возле воинской части Нацгвардии в Одессе по "счастливой случайности" обнаружили взрывное устройство. Специальный корреспондент Алексей Майоров в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, как удалось предотвратить трагедию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".