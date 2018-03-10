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    Алексей Майоров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Митинг под Радой в поддержку законопроекта №3822, которым предлагается ввести обязательные квоты на украинские песни в радиоэфире
    Из Одессы. Украинизация украинского ТВ: за, против, воздержался
    09:43 04.04.2017
    134575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Часть главных редакторов одесских телеканалов твердо поддерживают проект закона, часть – не согласны с нововведениями, некоторые пока что воздержались от оценочных суждений.
    Вьетнамский Майдан в Одессе
    Одесские вьетнамцы просят защиты у Порошенко
    16:34 24.05.2016
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    Спецкор из Одессы Алексей Майоров в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что многие вьетнамцы сегодня не вышли на работу, многие не отправили своих детей в школу, сегодня был пикет под облгосадминистрацией.
    Столкновения бойцов СБУ с жителями вьетнамского квартала в Одессе. Архивное фото
    Спецкор из Одессы: во время обыска у вьетнамцев забрали $500 тыс
    14:28 24.05.2016
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    Около 150 одесских вьетнамцев пикетируют областную прокуратуру в ответ на скандальные обыски в жилом комплексе "Лотос", сообщил специальный корреспондент из Одессы Алексей Майоров.
    Протесты возле здания прокуратуры Одесской области
    Одесса устала от потрясений и майданов – спецкор о протесте под прокуратурой
    13:32 04.04.2016
    433Праздничное заявление Луценко
    По словам специального корреспондента Алексея Майорова, у здания областной прокуратуры Одессы находятся несколько десятков активистов, которые полностью заблокировали работу учреждения. Одесситы же в основном проводят мимо.
    Взрывотехники. Архивное фото
    Бомба в Одессе была подключена к телефону, камеры наблюдения – отключены
    12:03 10.09.2015
    899Криминализация украинского общества.
    Возле воинской части Нацгвардии в Одессе по "счастливой случайности" обнаружили взрывное устройство. Специальный корреспондент Алексей Майоров в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, как удалось предотвратить трагедию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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