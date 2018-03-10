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    Алексей Кутепов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Обыск авто подозреваемого в нападении на офис 17 канала
    Обыск авто подозреваемого в нападении на офис "17 канала" 
    18:40 21.02.2016
    1662Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на офис "17 канала", сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в городе Киев в воскресенье.
    Погром на 17 канале. Видео
    Украинский канал заявил о нападении на офис 
    13:35 21.02.2016
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    Неизвестные напали на офис информационного канала "17 канал", транслирующего в YouTube, напавшие попытались похитить журналиста и разгромили аппаратуру, заявил генеральный продюсер канала Алексей Кутепов.
    Логотип Метинвеста
    "Метинвесту" предстоит погасить еще $830 млн долга - финдиректор
    11:39 10.04.2015
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    По данным финансового директора "Метинвеста" Алексея Кутепова, компании достаточно средств только для текущих операций и погашения процентных платежей.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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