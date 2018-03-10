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    Алексей Кортнев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе. Видео
    Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе 
    04:26 27.08.2017
    373Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе "Пляжник" и активисты, которые собирались сорвать выступление россиянина, ни при чем. Артист серьезно заболел — у него паралич лицевого нерва.
    Певец Алексей Кортнев
    В Одессе отменили концерт известного российского музыканта
    09:45 26.08.2017
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    Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко связал проблемы со здоровьем российского музыканта Алексея Кортнева с попаданием в базу "Миротворца".
    Певец Алексей Кортнев
    Солист группы "Несчастный случай" попал в базу "Миротворца"
    18:27 19.08.2017
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    Как сообщается в базе сайта "Миротворец", певец, актер и телеведущий, солист популярной российской группы "Несчастный случай" выступает в СМИ "с поддержкой оккупации территории АР Крым".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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