Кабанов в январе подал заявление о безвестном исчезновении своей супруги. Позже расчлененное тело женщины было обнаружено в машине, которую Кабанов позаимствовал у знакомой. В ходе допросов он признался в убийстве жены.
Дело Алексея Кабанова, обвиняемого в убийстве супруги журналистки Ирины, будет рассматривать Головинский суд Москвы, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".