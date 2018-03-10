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    Алексей Кабанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Алексей Кабанов
    Дело об убийстве журналистки Кабановой рассмотрят без присяжных
    11:34 05.11.2013
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    Кабанов в январе подал заявление о безвестном исчезновении своей супруги. Позже расчлененное тело женщины было обнаружено в машине, которую Кабанов позаимствовал у знакомой. В ходе допросов он признался в убийстве жены.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Дело об убийстве Кабановой будет рассматривать Головинский суд Москвы
    13:35 30.10.2013
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    Дело Алексея Кабанова, обвиняемого в убийстве супруги журналистки Ирины, будет рассматривать Головинский суд Москвы, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина.
    Муж пропавшей Ирины Кабановой рассказал, как она ушла из дома после ссоры
    Дело об убийстве журналистки Кабановой дошло до суда
    08:42 29.10.2013
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    Расследование уголовного дела в отношении Алексея Кабанова, обвиняемого в убийстве супруги, журналистки Ирины, завершено, сообщил следственный комитет РФ.
    Алексей Кабанов
    Психиатрическая экспертиза Кабанова намечена на февраль
    12:10 23.01.2013
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    Тело журналистки Кабановой нашли в ночь на 11 января на севере Москвы, после чего ее муж Алексей, который, по данным СМИ, был одним из основателей клуба "Проект О.Г.И.", признался в убийстве.
    Алексей Кабанов
    Кабанов не стал обжаловать свой арест по делу об убийстве супруги
    10:17 17.01.2013
    15Расследование убийства Ирины Кабановой
    Алексей Кабанов, который признался в убийстве своей жены, журналистки Ирины Кабановой, не стал обжаловать свое заключение под стражу.
    Старшего сына журналистки Кабановой забрал его родной отец - власти
    19:18 14.01.2013
    17Расследование убийства Ирины Кабановой
    Старшего сына журналистки Ирины Кабановой Илью в понедельник забрал родной отец, а двое младших детей все еще находятся в больнице.
    Алексей Кабанов
    Кабанов расчленял тело жены в ванной, пока их дети смотрели мультики
    09:49 14.01.2013
    63Расследование убийства Ирины Кабановой
    Муж журналистки Ирины Кабановой, подозреваемый в ее убийстве, чтобы отвлечь детей от смерти матери, усадил их смотреть мультики на весь день.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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