Исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Алексей Хмара считает, что из состава конкурсной комиссии по отбору антикоррупционного прокурора нужно менять всех представителей по квоте ГПУ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.