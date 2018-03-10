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    Александр Жиоржини

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Подразделения ВСУ на передовой в зоне АТО
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    16:46 23.12.2015
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    Как заявил заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини, власти страны просят гарантировать наблюдателям ОБСЕ полный доступ во все зоны.
    Украинские военные близ Артемовска
    Париж удовлетворен соблюдением минских соглашения - МИД Франции
    13:06 27.02.2015
    60Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини заявил, что Париж приветствует освобождение 21 февраля 138 украинских солдат и 52 ополченцев, как это было предусмотрено минскими соглашениями.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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