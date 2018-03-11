Александр Третьяк в 2006 году работал заместителем губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка, а в 2010-2014 году возглавлял СБУ Луганской области. Захват ополченцами Луганска происходил именно при Третьяке.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.