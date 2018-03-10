Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев обвинил в совершении покушения на него украинскую сторону. По утверждению СМИ, причиной покушения на министра ДНР является то, что "Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства".
Ранее "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко заявил о введении "режима тишины" с субботы в Донбассе. Через пять дней "ДНР", по его словам, намерено начать отвод артиллерии и тяжелой техники.
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" ввела подоходный налог ставкой 13 процентов и налог на прибыль ставкой 20 процентов, заявил министр по доходам и сборам "ДНР" Александр Тимофеев на пресс-конференции в Донецке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.