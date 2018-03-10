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    Александр Тимофеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Министр доходов и сборов Александр Тимофеев
    В ДНР телеканалы показали министра, на которого было совершено покушение
    01:58 24.09.2017
    671Донбасс: новое перемирие
    Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев обвинил в совершении покушения на него украинскую сторону. По утверждению СМИ, причиной покушения на министра ДНР является то, что "Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства".
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    ЕС добавил в санкционный список ряд представителей ДНР и ЛНР
    11:20 16.02.2015
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    В частности, под санкции попали Эдуард Басурин, Александр Шубин, Сергей Литвин, Сергей Игнатов, Екатерина Филиппова, а также общественное движение "Новороссия".
    Обмен пленными. Архивное фото
    В "ДНР" жалуются, что им подсовывают бомжей вместо военнопленных
    19:36 11.10.2014
    240Восток Украины: обмен пленными
    Среди лиц, которые идут по обмену пленными с украинской стороны, есть и гражданские, которых СБУ заподозрила в сотрудничестве с самопровозглашенными "республиками", заявляют в ополчении.
    Ополченец ДНР в Донецке
    Перемирие возможно при отводе войск от аэропорта Донецка – "ДНР"
    18:42 11.10.2014
    817"Режим тишины" на Донбассе.
    Ранее "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко заявил о введении "режима тишины" с субботы в Донбассе. Через пять дней "ДНР", по его словам, намерено начать отвод артиллерии и тяжелой техники.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    В "ДНР" введено мягкое налогообложение
    14:48 03.10.2014
    3616Конец АТО - война за мир продолжается
    Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" ввела подоходный налог ставкой 13 процентов и налог на прибыль ставкой 20 процентов, заявил министр по доходам и сборам "ДНР" Александр Тимофеев на пресс-конференции в Донецке.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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