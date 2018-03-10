Власти открыли доступ к двум популярным реестрам и планируют в ближайшее время сделать то же самое еще для восьми ресурсов. При этом Александр Сымчак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что государственные органы саботируют этот процесс.
Эксперт по вопросам таможни Александр Сымчак считает, что инициатива Кабмина о введении единой формулы растаможивания товаров на всей территории Украины с целью ослабить коррупцию на таможне, в борьбе со злоупотреблениями не поможет.
Кабинет министров вводит единую формулу растаможивания товаров на всей территории Украины с целью ослабить коррупцию на таможне. Однако эксперт по вопросам таможни Александр Сымчак считает, что это никак не поможет в борьбе со злоупотреблениями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.