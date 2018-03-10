наверх
10.03.201817:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Сымчак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Чиновники. Архивное фото
    Госреестр: прозрачные схемы работают не для всех в этой стране — юрист
    13:07 01.10.2015
    209
    Власти открыли доступ к двум популярным реестрам и планируют в ближайшее время сделать то же самое еще для восьми ресурсов. При этом Александр Сымчак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что государственные органы саботируют этот процесс.
    Новый международный пункт пропуска Угринов-Долгобычув
    Эксперт рассказал, как искоренить коррупцию на таможне
    15:10 17.09.2015
    143Экономический кризис
    Эксперт по вопросам таможни Александр Сымчак считает, что инициатива Кабмина о введении единой формулы растаможивания товаров на всей территории Украины с целью ослабить коррупцию на таможне, в борьбе со злоупотреблениями не поможет.
    Новый международный пункт пропуска Угринов-Долгобычув
    Яценюк взялся за таможню. Под ударом - местные бюджеты - эксперт
    12:09 17.09.2015
    668Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Кабинет министров вводит единую формулу растаможивания товаров на всей территории Украины с целью ослабить коррупцию на таможне. Однако эксперт по вопросам таможни Александр Сымчак считает, что это никак не поможет в борьбе со злоупотреблениями.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги

    Персоны