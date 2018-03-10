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    Александр Стародубцев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Работа за компьютером
    Уходящие в Сеть. Когда заработает электронная система госзакупок
    11:54 20.11.2015
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    Крупные заказчики перейдут на электронную систему государственных закупок с 1 января 2016 года. Однако директор департамента регулирования госзакупок Александр Стародубцев сообщил, что до полноценной работы этой системы придется подождать еще год.
    Рукопожатие. Архивное фото
    Украина вышла на мировой рынок госзакупок. Комментарий Минэкономики
    11:07 13.11.2015
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    Присоединившись к соглашению ВТО о госзакупках, Украина ничего не потеряла, а только приобрела. Бизнесмены получили шанс конкурировать на сильном рынке и, соответственно, наращивать потенциал, заявил эксперт Александр Стародубцев.
    Гривны
    Украина теряет при госзакупках 50 млрд гривен в год - эксперт
    17:20 16.10.2015
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    Тендерные процедуры являются сложными для участия бизнеса и непрозрачными. Ежегодно из-за неэффективности и коррупции Украина теряет при госзакупках около 20% средств, отметил директор Департамента регулирования госзакупок Александр Стародубцев.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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