Крупные заказчики перейдут на электронную систему государственных закупок с 1 января 2016 года. Однако директор департамента регулирования госзакупок Александр Стародубцев сообщил, что до полноценной работы этой системы придется подождать еще год.
Присоединившись к соглашению ВТО о госзакупках, Украина ничего не потеряла, а только приобрела. Бизнесмены получили шанс конкурировать на сильном рынке и, соответственно, наращивать потенциал, заявил эксперт Александр Стародубцев.
Тендерные процедуры являются сложными для участия бизнеса и непрозрачными. Ежегодно из-за неэффективности и коррупции Украина теряет при госзакупках около 20% средств, отметил директор Департамента регулирования госзакупок Александр Стародубцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.