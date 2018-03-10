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    Александр Савицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Представительство МВФ в Украине
    Deutsche Welle: зачем Рада тормозит законы из "списка МВФ"?
    12:30 22.05.2016
    1411Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Хоть Украина договорилась c МВФ об условиях возобновления финансовой помощи, ВР провалила законопроекты, необходимые для получения этих средств, пишут мировые СМИ. Изменится ли список "законов МВФ" после публикации текста нового меморандума с фондом?
    Демонтаж палаточного городка на Майдане Незалежности в Киеве
    Deutsche Welle: Майдан "сдулся", но люди не расходятся
    14:09 23.02.2016
    1017Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Затянувшаяся акция протеста в центре Киева, которую в народе поторопились назвать "третьим Майданом", завершилась, пишут мировые СМИ. В центре украинской столицы осталась горстка активистов, однако знают ли они о дальнейших планах угасающего Майдана?
    Александр Савицкий, главный тренер Национальной сборной Украины по хоккею
    Новым главным тренером сборной Украины по хоккею стал Александр Савицкий
    17:12 04.08.2015
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    Александр Савицкий в 2009 году работал в тренерском штабе сборной Украины, ранее возглавлял молодежную и юниорскую национальные команды страны.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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