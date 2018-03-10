Хоть Украина договорилась c МВФ об условиях возобновления финансовой помощи, ВР провалила законопроекты, необходимые для получения этих средств, пишут мировые СМИ. Изменится ли список "законов МВФ" после публикации текста нового меморандума с фондом?
Затянувшаяся акция протеста в центре Киева, которую в народе поторопились назвать "третьим Майданом", завершилась, пишут мировые СМИ. В центре украинской столицы осталась горстка активистов, однако знают ли они о дальнейших планах угасающего Майдана?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.