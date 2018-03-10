Судья Печерского районного суда Владимир Карабань удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и продлил срок содержания под стражей экс-начальнику управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Алексндру Щеголеву.
Как сообщил адвокат стороны потерпевших Павел Дикань, в пятницу Печерский райсуд избрал начальнику управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области Александру Щеголеву меру пресечения в виде ареста.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.