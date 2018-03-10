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    Александр Щеголев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Александр Щеголев
    Суд продлил арест экс-главы ГУ СБУ Киева и области
    02:14 22.04.2016
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    Отметим, что суд обязал Службу безопасности Украины обеспечить личную охрану 3 адвокатам Щеголева, которые попросили об этом из-за угроз в свой адрес.
    Евромайдан. Архивное фото
    Суд продлил арест экс-начальнику СБУ Киева по делу о расстреле Майдана
    04:54 30.12.2015
    177Год Революции
    Судья Печерского районного суда Владимир Карабань удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и продлил срок содержания под стражей экс-начальнику управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Алексндру Щеголеву.
    Активисты Евромайдана SOS почтили память Небесной Сотни
    Экс-глава СБУ Киева арестован по подозрению в причастности к убийству на Майдане
    20:28 21.08.2015
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    Как сообщил адвокат стороны потерпевших Павел Дикань, в пятницу Печерский райсуд избрал начальнику управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области Александру Щеголеву меру пресечения в виде ареста.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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