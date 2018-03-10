До 80% строящегося в столице жилья имеют право на жизнь, и только 17% новостроек вызывают сомнение относительно их законности, отметил глава совета директоров Конфедерации строителей Украины Александр Ротов.
По словам главы совета директоров Конфедерации строителей Украины Александра Ротова, некоторое оживление происходит на рынке жилья в отдельных регионах, а промышленное строительство продолжает серьезно падать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.