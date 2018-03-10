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    Александр Ротов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Вид на новостройки Киева
    До 80% жилья в Киеве строится легально - Ротов
    09:24 18.03.2016
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    До 80% строящегося в столице жилья имеют право на жизнь, и только 17% новостроек вызывают сомнение относительно их законности, отметил глава совета директоров Конфедерации строителей Украины Александр Ротов.
    Демонтаж незаконной застройки в Киеве
    Украинские строители разъехались по всему миру - эксперт
    14:17 21.09.2015
    271Экономический кризис
    Из-за кризиса украинские строительные компании ищут работу в странах СНГ, а рабочие разбрелись по Европе, рассказал глава совета директоров Конфедерации строителей Украины Александр Ротов.
    Стройка
    Падение строительной отрасли будет продолжаться еще полгода - эксперт
    13:24 21.09.2015
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    По словам главы совета директоров Конфедерации строителей Украины Александра Ротова, некоторое оживление происходит на рынке жилья в отдельных регионах, а промышленное строительство продолжает серьезно падать.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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