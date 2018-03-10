О готовящемся покушении на Александра Погорелого в связи с его деятельностью в курортном поселке Затока спецслужбы узнали в начале марта, тогда же началась разработка плана задержания киллера и заказчика.
По данным "Страны", правозащитнику Александру Погорелому удалось выжить, хотя некоторые одесские СМИ сообщили, что от полученных ранений он скончался. Его расстреляли предположительно из автоматического оружия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".