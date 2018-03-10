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    Александр Погорелый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Задержание преступников в Одессе
    В МВД раскрыли подробности операции с "убийством" адвоката в Одессе
    17:38 17.05.2016
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    Правоохранители официально подтвердили ранее обнародованную СМИ информацию об инсценировке убийства известного одесского юриста Александра Погорелого.
    В Одессе неизвестные расстреляли адвоката
    "Убийство" адвоката в Одессе инсценировала полиция под контролем Деканоидзе
    08:36 17.05.2016
    3193Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    О готовящемся покушении на Александра Погорелого в связи с его деятельностью в курортном поселке Затока спецслужбы узнали в начале марта, тогда же началась разработка плана задержания киллера и заказчика.
    На месте убийства адвоката в Одессе
    Резонансное покушение в Одессе: правозащитник был адвокатом Кивалова
    10:23 16.05.2016
    1278Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным "Страны", правозащитнику Александру Погорелому удалось выжить, хотя некоторые одесские СМИ сообщили, что от полученных ранений он скончался. Его расстреляли предположительно из автоматического оружия.
    Александр Погорелый, возглавлявший юридический холдинг Привелегия
    Стали известны подробности расстрела адвоката в Одессе
    08:49 16.05.2016
    7182Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным СМИ, жертвой покушения стал Александр Погорелый, возглавлявший юридический холдинг "Привилегия". Компания известна тем, что представляла интересы эстонского бизнесмена Марселя Вихмана.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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