Заказное убийство в Одессе наделало много шума. Вечером на улице из автомата с глушителем киллеры в упор расстреляли автомобиль, в котором ехал адвокат Александр Погорелый. Инцидент связывают с его профессиональной деятельностью.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.