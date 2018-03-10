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    Александр Мозковенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Заседание СНБО
    Эксперт: в Украине нет системы оборонного планирования
    12:39 12.11.2015
    88Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Независимый эксперт по национальной безопасности и обороне "Реанимационного пакета реформ" Денис Васильев отметил, что в Украине нет оборонного планирования и не понятно, как будут распределяться 100 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны.
    В продуктовом магазине. Архивное фото
    Эксперт назвал причину снижения товарооборота
    14:08 21.07.2015
    364Украина, экономика, катастрофа
    По мнению эксперта, люди не спешат тратить деньги, так как чувствуют определенную слабость своего экономического положения, общую нестабильность в Украине.
    Экономика. Архивное фото
    Оборот розницы упал на 25% и это катастрофа для экономики – Мозковенко
    11:21 21.07.2015
    1330Украина, экономика, катастрофа
    В стране практически на четверть сократился оборот розничной торговли. По мнению экспертов, статистика говорит о плачевном состоянии экономики, при этом в будущем ситуация должна улучшиться.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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