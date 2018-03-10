Независимый эксперт по национальной безопасности и обороне "Реанимационного пакета реформ" Денис Васильев отметил, что в Украине нет оборонного планирования и не понятно, как будут распределяться 100 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.