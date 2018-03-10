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    Александр Густелев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Уборка снега в Киеве
    "Киевавтодор" отчитался о ночной уборке снега под присмотром Кличко
    05:21 19.12.2017
    741Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Мэр Киева Виталий Кличко лично проверил работу спецтехники в ночь вторник. В "Киевавтодоре" сообщили, что на улицах столицы работают 271 единица техники по уборке снега.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Глава "Киевавтодора" решил уволиться после обрушения Шулявского моста
    12:49 02.03.2017
    104Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Ранее мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и инициировал увольнение главы Соломенского района Максима Шкуро.
    Ремонт дорог в Киеве
    Транспортная сеть Киева на 90% нуждается в капитальном ремонте – Густелев
    01:19 18.05.2016
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    За последние 10 лет в столице капитально отремонтировано только 10% дорог от потребности, сообщил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.
    Киевавтодор
    Улицу Васильковскую в Киеве полностью реконструируют до 2016 - "Киевавтодор"
    15:27 07.08.2015
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    Кроме того, Густелев сообщил, что сегодня участникам движения на велосипедах уделяется очень много внимания. Так, прокладывается веломаршрут с Троещины до центра.
    Киевавтодор
    У "Киевавтодора" появился новый начальник
    11:48 22.04.2015
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    Ранее Густелев временно исполнял обязанности директора, был одним из заместителей директора. Бывший руководитель "Киевавтодора" Владимир Жуков уволился по собственному желанию с 16 марта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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