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Сегодня нет более важного вопроса для страны, для нации в целом, чем вопрос о том, как остановить войну. Большую роль в урегулировании конфликта сыграют местные выборы на Донбассе, и "Союз левых сил" примет в них участие, заявил глава СЛС Василий Волга.