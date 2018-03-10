Сегодня нет более важного вопроса для страны, для нации в целом, чем вопрос о том, как остановить войну. Большую роль в урегулировании конфликта сыграют местные выборы на Донбассе, и "Союз левых сил" примет в них участие, заявил глава СЛС Василий Волга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.