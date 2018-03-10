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    Александр Голуб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Украинские военные на позициях вблизи села Трехизбенка в Луганской области
    Объединенные левые готовы взять власть и прекратить войну
    09:39 06.04.2016
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    Левое движение в Украине разгромлено, но пришло время объединяться и бороться за власть, чтобы реализовать программу спасения страны. Об этом сказал лидер "Союза левых сил" (СЛС) Василий Волга.
    Заброшенный дом в зоне АТО
    "Союз левых сил" примет участие в выборах в ДНР и ЛНР
    16:59 05.04.2016
    818"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Сегодня нет более важного вопроса для страны, для нации в целом, чем вопрос о том, как остановить войну. Большую роль в урегулировании конфликта сыграют местные выборы на Донбассе, и "Союз левых сил" примет в них участие, заявил глава СЛС Василий Волга.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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