По информации ГПУ, в государственный розыск также объявлен начальник Береговых войск Черноморского флота Александр Остриков. После проведения специального досудебного расследования обвинительные акты будут переданы в суд для заочного осуждения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.