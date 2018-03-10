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    Александр Емельяненко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Александр Емельяненко приговорен к 4,5 годам колонии
    В Москве за сексуальное насилие осужден боец без правил Александр Емельяненко
    19:19 19.05.2015
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    Суд приговорил Емельяненко к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также борец должен будет выплатить 50 тысяч рублей.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    Суд продлил срок ареста бойца Емельяненко до 30 декабря
    18:51 07.11.2014
    107
    Прокуратура вернула дело в отношении Емельяненко на дополнительное расследование для устранения выявленных нарушений.
    Александр Емельяненко
    Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
    15:40 10.05.2014
    18
    Симоновский суд Москвы арестовал бойца по смешанным единоборствам Александра Емельяненко, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Олег Шассаев.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    Александру Емельяненко предъявлено обвинение - СК РФ
    11:13 10.05.2014
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    Известному бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщил в субботу Следственный комитет РФ.
    Александр Емельяненко
    Боец Александр Емельяненко доставлен в суд в Москве
    11:02 10.05.2014
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    Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, подозреваемый в изнасиловании, доставлен в суд в Москве, где будет рассмотрен вопрос об его аресте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Олег Шассаев.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    СК РФ объявил в розыск известного MMA-бойца Александра Емельяненко
    09:54 02.04.2014
    15
    Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявлен в розыск по подозрению в надругательстве над уборщицей и краже паспорта.
    Александр Емельяненко
    Емельяненко готов пройти медобследование на предмет травмы
    15:11 29.10.2013
    9
    Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил агентству "Р-Спорт", что готов пройти медицинское обследование на предмет выявления травмы.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    Боец Емельяненко и его оппонент решили закончить дело о драке миром
    11:25 28.10.2013
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    Боец смешанного стиля Александр Емельяненко и мужчина, с которым у него возник конфликт в столичном кафе, ходатайствуют о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    Промоутер: Александр Емельяненко избил постояльцев в отеле Амстердама
    12:27 26.10.2013
    19
    Александр Емельяненко ранее был снят с главного боя турнира "Легенда". Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о побоях по факту драки в московском кафе, участником которой стал Емельяненко-младший.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    По факту драки с участием Александра Емельяненко возбуждено дело
    15:42 24.10.2013
    18
    "Дознавателем отдела МВД по району Даниловский возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ (побои) по факту драки в кафе на улице Восточная", - сообщил представитель пресс-службы ГУМВД по Москве.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    Александр Емельяненко задержан по подозрению в избиении мужчины в кафе
    11:18 24.10.2013
    13
    Полиция задержала участника конфликта, который произошел накануне в одном из кафе на юге Москвы. По данным источника, речь идет о бойце смешанного стиля Александре Емельяненко, избившего одного из посетителей заведения.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    Пресс-служба Емельяненко: девушка забирает заявление об изнасиловании
    21:39 02.08.2013
    123
    "Девушка написала заявление, хотела заработать денег. СК обязан это проверить. Проверили. Девушка сейчас забирает заявление обратно. Это какая-то процедура, которая занимает время", - заметила пресс-секретарь спортсмена.
    Александр Емельяненко
    СК РФ проверит информацию об изнасиловании девушки бойцом Емельяненко
    19:16 02.08.2013
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    Александр Емельяненко - один из самых известных в России бойцов смешанного стиля, младший брат одного из лучших MMA-бойцов в мире Федора Емельяненко. В отличие от брата, Александр неоднократно оказывался замешан в различных скандалах.
    Александр Емельяненко
    Возвращение бойца Александра Емельяненко ожидается 25 мая в Москве
    10:21 21.03.2013
    9
    Эпатажный боец в декабре 2012 года объявил о завершении карьеры по состоянию здоровья. Сейчас Емельяненко-младший готов вновь выйти на ринг, чтобы развивать вид спорта среди молодежи.
    Александр Емельяненко
    Александр Емельяненко оштрафован за пьяный дебош в самолете
    10:59 04.03.2013
    28
    В интернете получил распространение видеоролик с этого мероприятия, где Александр Емельяненко, вероятно, в нетрезвом виде напутствует бойцов.
    Александр Емельяненко
    Александр Емельяненко оказался тяжелее Монсона более чем на 7 кг
    11:47 14.11.2012
    12
    Вес Емельяненко составил 116,2 кг, под Монсоном весы остановились на отметке 108,9 кг.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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