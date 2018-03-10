Симоновский суд Москвы арестовал бойца по смешанным единоборствам Александра Емельяненко, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Олег Шассаев.
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, подозреваемый в изнасиловании, доставлен в суд в Москве, где будет рассмотрен вопрос об его аресте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Олег Шассаев.
Александр Емельяненко ранее был снят с главного боя турнира "Легенда". Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о побоях по факту драки в московском кафе, участником которой стал Емельяненко-младший.
"Дознавателем отдела МВД по району Даниловский возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ (побои) по факту драки в кафе на улице Восточная", - сообщил представитель пресс-службы ГУМВД по Москве.
Полиция задержала участника конфликта, который произошел накануне в одном из кафе на юге Москвы. По данным источника, речь идет о бойце смешанного стиля Александре Емельяненко, избившего одного из посетителей заведения.
"Девушка написала заявление, хотела заработать денег. СК обязан это проверить. Проверили. Девушка сейчас забирает заявление обратно. Это какая-то процедура, которая занимает время", - заметила пресс-секретарь спортсмена.
Александр Емельяненко - один из самых известных в России бойцов смешанного стиля, младший брат одного из лучших MMA-бойцов в мире Федора Емельяненко. В отличие от брата, Александр неоднократно оказывался замешан в различных скандалах.
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