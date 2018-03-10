В ВР планируют существенно поднять акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Экономический эксперт Александр Дудчак сообщил, что последствиями такого шага станет увеличение некачественной и контрабандной продукции.
Экономический эксперт Александр Дудчак считает, что выход на рынки Европы требует колоссальных затрат, и при этом Украина теряет другие рынки сбыта. По его словам, страна уже потеряла традиционные рынки, а взамен ничего не получила.
Экономический эксперт Александр Дудчак отметил, что законопроекты, касающиеся антимонопольно-конкурентного законодательства, что утвердила ВР - играют "на руку"крупным западным компаниям, а не отечественным.
Объем теневой экономики составляет 52% ВВП, согласно независимому исследованию. По мнению экономистов, в Украине растет теневой сектор и коррупция из-за уменьшения источников доходов вследствие потери рынков сбыта.
Экономический эксперт Александр Дудчак отметил, что в кризисной ситуации крупный бизнес имеет возможность вывести свои активы из страны, а налоговая нагрузка перекладывается на мелкий и средний бизнес.
Практика показывает, что территории, которые центральная власть считает своей, но не уверена в том, что в они ближайшее время будут находиться под контролем, финансируют очень плохо, заявил экономический эксперт Александр Дудчак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".