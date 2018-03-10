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    Александр Дудчак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Алкоголь
    Итог повышения акцизов: сигареты и спиртное потеряют в качестве - эксперт
    19:49 23.12.2015
    1226
    В ВР планируют существенно поднять акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Экономический эксперт Александр Дудчак сообщил, что последствиями такого шага станет увеличение некачественной и контрабандной продукции.
    Сигареты, архивное фото
    Дудчак: в связи с повышением акциза на сигареты вырастет их контрабанда
    13:41 23.12.2015
    281
    Экономический эксперт Александр Дудчак отметил, что увеличение ставки акциза на сигареты не уменьшит на них спрос среди курильщиков, а только приведет к контрабандной поставке табачных изделий.
    Флаги ЕС
    Никакой выгоды создание ЗСТ с ЕС Украине не принесет - эксперт
    15:21 17.11.2015
    615Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Экономический эксперт Александр Дудчак считает, что выход на рынки Европы требует колоссальных затрат, и при этом Украина теряет другие рынки сбыта. По его словам, страна уже потеряла традиционные рынки, а взамен ничего не получила.
    Флаг Украины
    Эксперт: Украину превращают в полигон для иностранных компаний
    12:40 13.11.2015
    390
    Экономический эксперт Александр Дудчак отметил, что законопроекты, касающиеся антимонопольно-конкурентного законодательства, что утвердила ВР - играют "на руку"крупным западным компаниям, а не отечественным.
    Взятка. Архивное фото
    Тотальная коррупция это результат обнищания страны - эксперт
    16:06 06.11.2015
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    Объем теневой экономики составляет 52% ВВП, согласно независимому исследованию. По мнению экономистов, в Украине растет теневой сектор и коррупция из-за уменьшения источников доходов вследствие потери рынков сбыта.
    Взятка. Архивное фото
    Борьба с коррупцией сводится к борьбе с конкурентами - эксперт
    15:53 17.08.2015
    162
    Экономический эксперт Александр Дудчак отметил, что в кризисной ситуации крупный бизнес имеет возможность вывести свои активы из страны, а налоговая нагрузка перекладывается на мелкий и средний бизнес.
    Последствия обстрелов в Донбассе
    Пока судьба Донбасса будет неясной, денег на восстановление не выделят - эксперт
    04:27 11.07.2015
    463Переговоры по Донбассу
    Практика показывает, что территории, которые центральная власть считает своей, но не уверена в том, что в они ближайшее время будут находиться под контролем, финансируют очень плохо, заявил экономический эксперт Александр Дудчак.
    Последствия обстрелов в Марьинке
    Эксперт сомневается в поступлении средств на восстановление Донбасса
    03:54 11.07.2015
    110Демилитаризация Донбасса
    Арсений Яценюк сказал, что деньги выделили, но интересно бы спросить у местных властей — получали ли они деньги на свои расчетные счета, заявил экономический эксперт Александр Дудчак.
    Доллары и гривны
    Положительного сальдо в Украине возникло за счет обнищания украинцев
    14:48 15.04.2015
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    Госстат обнародовал данные, согласно которым за два месяца 2015 года экспорт товаров превысил импорт. Однако "позитив" от такой информации вызвал много вопросов в среде экспертов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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