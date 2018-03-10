Он снял фильмы "Голод-33" о голоде 1932-1933 годов, "Атентат: Осеннее убийство в Мюнхене" об убийстве Степана Бандеры, "Непокоренный" о Романе Шухевиче и "Железная сотня" о борьбе УПА на польско-украинской границе.
Киностудия имени Довженко горела в четверг утром в Киеве. Огнем повреждены оргтехника, мебель, закопчены стены и потолок помещения. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальные убытки устанавливаются.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".