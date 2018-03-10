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    Александр Довженко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Съемки фильма. Архивное фото
    Киностудию имени Довженко возглавил режиссер Янчук
    18:01 01.04.2014
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    Он снял фильмы "Голод-33" о голоде 1932-1933 годов, "Атентат: Осеннее убийство в Мюнхене" об убийстве Степана Бандеры, "Непокоренный" о Романе Шухевиче и "Железная сотня" о борьбе УПА на польско-украинской границе.
    Пожар на киностудии имени Довженко в Киеве
    В Киеве горела киностудия имени Довженко
    12:41 12.09.2013
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    Киностудия имени Довженко горела в четверг утром в Киеве. Огнем повреждены оргтехника, мебель, закопчены стены и потолок помещения. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальные убытки устанавливаются.
    Кинорежиссер и кинодраматург Довженко
    Презентация сборника дневников кинорежиссера Довженко прошла в Киеве
    14:27 28.02.2013
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    Презентация совместного российско-украинского сборника дневников писателя и кинорежиссера Александра Довженко, которые ранее были засекречены.
    Кинорежиссер и кинодраматург Довженко
    Дневники Александра Довженко издадут в Украине
    15:34 27.09.2012
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    Сборник "Дневники Александра Довженко", которые режиссер писал на протяжении всей жизни, подготовлен к печати в результате сотрудничества украинских и российских архивистов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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