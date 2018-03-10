По данному факту они обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару Совета Европы по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, международным правозащитным организациям и СМИ разных стран мира.
Запрет во въезде в Украину для мужчин РФ свидетельствует об абсолютной недееспособности и беспомощности местных властей, правозащитникам необходимо обратиться в ООН, ОБСЕ за правовой оценкой этих действий, считает эксперт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".