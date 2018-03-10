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    Александр Брод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Украинское консульство в Ростове-на-Дону после погрома
    В СПЧ нападение на консульство Украины в Ростове назвали хулиганством
    22:54 13.06.2015
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    По словам Брода, это хулиганство, нарушение законодательства. "Российские правоохранительные органы должны выявить зачинщиков и участников этих акций", - отметил он.
    Досрочные выборы в ЛНР
    Наблюдатель из РФ назвал три основные претензии к выборам в Донбассе
    00:39 03.11.2014
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    Малое количество избирательных участков, бюллетени без степеней защиты, отсутствие наблюдателей от кандидатов и общественных движений - основные прорехи в организации выборов в Донбассе.
    Выборы главы ДНР и депутатов Народного Совета республики
    Наблюдателям на выборах в Донбассе рекомендуют обратиться в ЕСПЧ
    22:28 02.11.2014
    269Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    СБУ заявила, что Киев намерен присвоить наблюдателям, работавшим на выборах в Донбассе, статус персона нон грата.
    Донецк накануне выборов главы ДНР
    Избирательная кампания в "ДНР" прошла без жалоб - правозащитник
    22:18 01.11.2014
    143Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Единственное, для людей вызывает проблемы то, что немного избирательных участков, расстояния между ними достаточно большие, заявил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод.
    Донецк накануне выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета ДНР
    Международные правозащитники будут наблюдать за выборами в "ДНР"
    21:32 01.11.2014
    197Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Группа общественников, правозащитников прибыла в Донецк. По словам одного из участников группы, главы Московского бюро по правам человека Александра Брода, завтра начнется объезд участков.
    Под Донецком найдены захоронения мирных жителей
    Группа правозащитников вновь посетит Донбасс на следующей неделе
    12:07 01.10.2014
    69Война в АТО: картина без прикрас.
    Правозащитники из разных стран также посетят места массовых захоронений, обнаруженные в Донбассе.
    Поиск тел погибших под Иловайском
    Член СПЧ РФ и правозащитники осмотрели массовые захоронения под Донецком
    01:44 30.09.2014
    212Война в АТО: картина без прикрас.
    По данному факту они обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару Совета Европы по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, международным правозащитным организациям и СМИ разных стран мира.
    Правозащитники прогнозируют рост ксенофобии и антисемитизма в Украине
    14:55 23.04.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Российские правозащитники прогнозируют рост ксенофобии и антисемитских проявлений в Украине на фоне парализации институтов власти и правоохранительных органов.
    Александр Брод
    Эксперт: запрету во въезде в Украину должна быть дана правовая оценка
    17:53 17.04.2014
    23Отношения Украины и России
    Запрет во въезде в Украину для мужчин РФ свидетельствует об абсолютной недееспособности и беспомощности местных властей, правозащитникам необходимо обратиться в ООН, ОБСЕ за правовой оценкой этих действий, считает эксперт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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