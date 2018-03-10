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    Александр Баньчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Гривны
    Эксперт: там, где государство намеревается заработать, бизнесу места нет
    09:58 04.03.2016
    87
    МВД планирует обязать собственников объектов повышенной опасности заключать договоры о платной охране с полицией. Когда государство наравне с частным бизнесом намеревается заработать, это всегда неконкурентно, считает Александр Баньчук.
    Аттестация работников МВД в ряды Национальной полиции Украины
    Худшим милиционерам предлагают стать "лицом государства" на Донбассе - эксперт
    09:23 18.02.2016
    329Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук отметил, что инициатива Министерства внутренних дел отправить на Донбасс сотрудников милиции, которые не прошли переаттестацию в полицию, лишена логики.
    Присяга патрульных полицейских в Днепропетровске
    Эксперт рассказал о проблемах с переаттестацией в МВД
    19:55 18.01.2016
    182
    Эксперт Центра политико-правовых реформ и "Реанимационного пакета реформ" Александр Баньчук отметил, что даже с определенными недостатками в процедуре переаттестации сотрудников МВД Украина получит лучшее качество правоохранителей, чем до сих пор.
    Присяга патрульных полицейских в Днепропетровске
    Процесс переаттестации в МВД проходит не по закону - эксперт
    18:24 18.01.2016
    814Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Процедура переаттестации правоохранителей не урегулирована законодательно, эксперт Александр Баньчук. По его словам, действующий закон предполагает также возможность согласования кандидатов на должности в полицию в аппарате МВД, что таит в себе ряд опасностей.
    Патрульная полиция
    Патрульная полиция будет действовать на правах ГАИ – эксперт
    22:15 28.12.2015
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    Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук рассказал, что в тех городах, где есть полиция, она будет выполнять функции ГАИ, касающиеся сферы надзора за безопасностью дорожного движения.
    Машина патрульной полиции в Луцке
    Украинские шерифы, какими они будут? Мнение эксперта
    14:17 24.09.2015
    725Патрульная полиция в Украине.
    МВД начало вторую программу по внедрению работы полицейских, в результате реализации которой в стране появятся шерифы. Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук спрогнозировал, какие они будут выполнять функции в Украине.
    Задержание
    Эксперт: будущие шерифы – по своей сути нынешние участковые
    11:28 24.09.2015
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    В небольших городах и селах Украины появятся шерифы. Если они будут работать отдельно от криминальной службы и заниматься только превентивной работой, тогда будет результат, считает эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук.
    Эка Згуладзе. Архивное фото
    Главу Нацполиции выберут, исходя из политических соображений - эксперт
    14:35 10.07.2015
    78Патрульная полиция в Украине.
    Комментируя возможность назначения Эки Згуладзе главой Национальной полиции, эксперт Центра политико-правовых реформ и "Реанимационного пакета реформ" Александр Баньчук подчеркнул, что она совершила определенные изменения в системе МВД.
    Заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе
    Глава Национальный полиции: интрига на пустом месте
    12:09 10.07.2015
    794Патрульная полиция в Украине.
    Главный полицейский страны будет выбран без проведения открытого конкурса и обсуждения с общественностью. Уже сейчас практически все эксперты сходятся во мнении, что им будет Эка Згуладзе.
    Дизайн патрульного автомобиля - второе место по результатам голосования
    Сотрудники патрульной службы будут доучиваться на улице - эксперт
    09:34 12.06.2015
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    Эксперт Центра политико-правовых реформ и "Реанимационного пакета реформ" Александр Баньчук отмечает, что у нынешних сотрудников милиции существует некий скепсис и недоверие к новой полиции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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