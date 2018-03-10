МВД планирует обязать собственников объектов повышенной опасности заключать договоры о платной охране с полицией. Когда государство наравне с частным бизнесом намеревается заработать, это всегда неконкурентно, считает Александр Баньчук.
Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук отметил, что инициатива Министерства внутренних дел отправить на Донбасс сотрудников милиции, которые не прошли переаттестацию в полицию, лишена логики.
Эксперт Центра политико-правовых реформ и "Реанимационного пакета реформ" Александр Баньчук отметил, что даже с определенными недостатками в процедуре переаттестации сотрудников МВД Украина получит лучшее качество правоохранителей, чем до сих пор.
Процедура переаттестации правоохранителей не урегулирована законодательно, эксперт Александр Баньчук. По его словам, действующий закон предполагает также возможность согласования кандидатов на должности в полицию в аппарате МВД, что таит в себе ряд опасностей.
Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук рассказал, что в тех городах, где есть полиция, она будет выполнять функции ГАИ, касающиеся сферы надзора за безопасностью дорожного движения.
МВД начало вторую программу по внедрению работы полицейских, в результате реализации которой в стране появятся шерифы. Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук спрогнозировал, какие они будут выполнять функции в Украине.
В небольших городах и селах Украины появятся шерифы. Если они будут работать отдельно от криминальной службы и заниматься только превентивной работой, тогда будет результат, считает эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Баньчук.
Комментируя возможность назначения Эки Згуладзе главой Национальной полиции, эксперт Центра политико-правовых реформ и "Реанимационного пакета реформ" Александр Баньчук подчеркнул, что она совершила определенные изменения в системе МВД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".