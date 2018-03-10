Александр Анкваб в обращении к народу заявил, что подает в отставку с поста президента Абхазии. Он пояснил, что это решение было принято после многочисленных консультаций с представителями общественности, избирателями и соратниками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.