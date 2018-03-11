Альбер Камю (Albert Camus) родился 7 ноября 1913 года в городе Мондови (ныне Дреан, Алжир). Его отец, рабочий Люсьен Камю, погиб во время первой мировой войны. Мать, Катрин Элен Камю, работала уборщицей.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?