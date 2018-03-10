Пять грузовых судов с преимущественно русскоязычными командами уже несколько недель находятся под арестом британских властей в порту небольшого города Рай на юге Великобритании, причиной ареста стала задолженность компании-оператора судов перед поставщиками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.