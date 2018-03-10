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    Адам Коберацки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины
    Наблюдатели ОБСЕ в Украине получат беспилотники в течение 6-10 недель
    23:57 18.08.2014
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    "Контракт с австрийской компанией Schiebel, отобранной ОБСЕ в результате конкурентного тендера на поставку таких услуг ОБСЕ на условиях "под ключ", был подписан 13 августа", - сообщил РИА Новости в пресс-службе ОБСЕ.
    Украинский флаг
    Первый отчет по Украине эксперты ОБСЕ дадут в конце следующей недели
    17:46 25.03.2014
    75Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Первый отчет по Украине от мониторинговой миссии ОБСЕ следует ожидать в конце следующей недели, но информации о ситуации в Крыму в нем не будет.
    Штаб-квартира ОБСЕ
    Польский дипломат стал и.о. главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине
    14:33 24.03.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Исполняющим обязанности руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине назначен руководитель Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов посол Адам Коберацки.
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    17:14 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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