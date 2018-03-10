Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых романов Артура Конан Дойла.
Все десять российских трендов Twitter были посвящены очередному эпизоду мини-сериала "Шерлок Холмс" в ночь его премьеры. Премьера третьей серии третьего сезона сериала состоялась в ночь с воскресенья на понедельник.
В Великобритании срок действия авторских прав на рассказы о Холмсе и Ватсоне, изданные до 1923 года, уже истек, и правопреемники писателя имеют права лишь на последние десять рассказов о великом сыщике.
Основоположники криминалистики Ганс Гросс и Эдмон Локар "позаимствовали" методы Шерлока Холмса и его менее известного "коллеги" доктора Джона Торндайка из книг Остина Фримана при разработке основ криминалистики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".