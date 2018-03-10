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    Шерлок Холмс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, сериал Шерлок
    Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода в эфир
    15:13 15.01.2017
    331
    Эпизод под названием "Последняя проблема" выложен в сети нелегально. Создатели сериала просят зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию серии.
    День рождения Шерлока Холмса в Риге. Архивное фото
    В Риге отметили день рождения Шерлока Холмса
    01:51 09.01.2017
    102
    Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых романов Артура Конан Дойла.
    Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, сериал Шерлок
    Новый сезон "Шерлока" с Камбербэтчем выйдет 1 января
    10:37 27.10.2016
    190
    Актер Бенедикт Камбербэтч, который исполняет роль блестящего и харизматичного детектива, уточнил, что после нового сезона фанатам сериала может потребоваться передышка.
    Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда. Архивное фото
    Писатель Энтони Горовиц напишет продолжение истории об агенте "007"
    17:08 02.10.2014
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    Действие будет происходить на автогонках Германии 1950-х годов, сюжет будет построен вокруг "русского следа" при организации аварии с участием знаменитого британского автогонщика Стирлинга Мосса.
    Социальная сеть Twitter
    "Шерлок Холмс" захватил топ-10 трендов российского Twitter
    09:59 13.01.2014
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    Все десять российских трендов Twitter были посвящены очередному эпизоду мини-сериала "Шерлок Холмс" в ночь его премьеры. Премьера третьей серии третьего сезона сериала состоялась в ночь с воскресенья на понедельник.
    Латвия. Рига
    Рига в третий раз отметила день рождения Шерлока Холмса
    14:34 04.01.2014
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    Несколько сот человек собрались в субботу у здания Академии художеств в центре Риги, чтобы отметить 160-й День рождения литературного персонажа - великого сыщика Шерлока Холмса.
    Британский актер Бенедикт Камбербэтч - кадр из сериала Шерлок
    Суд в США разрешил свободное использование образов Холмса и Ватсона
    17:21 28.12.2013
    13
    В Великобритании срок действия авторских прав на рассказы о Холмсе и Ватсоне, изданные до 1923 года, уже истек, и правопреемники писателя имеют права лишь на последние десять рассказов о великом сыщике.
    Историк: Современная криминалистика во многом обязана Шерлоку Холмсу
    08:38 26.07.2013
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    Основоположники криминалистики Ганс Гросс и Эдмон Локар "позаимствовали" методы Шерлока Холмса и его менее известного "коллеги" доктора Джона Торндайка из книг Остина Фримана при разработке основ криминалистики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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