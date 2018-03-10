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    правительство Южной Кореи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
    Британия призвала Сеул проявить выдержку в вопросе пропагандистского вещания на КНДР
    06:33 08.01.2016
    71Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Глава МИД Британии Филип Хаммонд призвал Южную Корею проявить выдержку в связи возобновлением прерванных в августе пропагандистских передач из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны.
    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Вещание пропаганды Южной Кореи на территорию КНДР в зоне слышимости до 24 км
    06:17 08.01.2016
    103Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Содержание вещания, возобновленного на территорию КНДР в пятницу в день рождения лидера этой страны Ким Чен Ына, включает пропагандистские передачи радио "Голос Свободы". Передачи будут длиться от двух до шести часов в день.
    Южнокорейский патруль на границе с Северной Кореей в Паджу, Южная Корея
    Южная Корея не планирует закрытие зоны Кэсон после ядерного испытания КНДР
    04:57 08.01.2016
    186Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В настоящее время власти Южной Кореи рассматривают "меры по обеспечению безопасности южнокорейского персонала комплекса", заявил представитель южнокорейского Министерства по делам объединения.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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