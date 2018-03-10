Содержание вещания, возобновленного на территорию КНДР в пятницу в день рождения лидера этой страны Ким Чен Ына, включает пропагандистские передачи радио "Голос Свободы". Передачи будут длиться от двух до шести часов в день.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.