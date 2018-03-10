Партия бывшего вице-премьера Украины Сергей Тигипко "Сильная Украина" заявляет об организованной в отношении нее травле. Как говорится в заявлении партии, в разных регионах Украины на ее активистов нападают группы людей в камуфляже и масках.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.