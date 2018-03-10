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    Сильная Украина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Съезд партии Сильная Украина. Архивное фото
    Партия "Сильная Украина". Справка
    02:46 23.10.2014
    372Выборы в парламент 2014
    Предвыборная программа партии опирается на три тезиса - необходимость установления мира в государстве, спасение экономики и восстановление социальных стандартов.
    Съезд партии Сильная Украина. Архивное фото
    Партия Тигипко заявляет о нападениях на ее членов
    16:21 01.10.2014
    159Выборы в парламент 2014
    Партия бывшего вице-премьера Украины Сергей Тигипко "Сильная Украина" заявляет об организованной в отношении нее травле. Как говорится в заявлении партии, в разных регионах Украины на ее активистов нападают группы людей в камуфляже и масках.
    Сергей Тигипко на II съезде партии Сильная Украина. Видео
    Партия Тигипко не будет объединяться с другими политическими силами 
    11:09 15.09.2014
    139Выборы в парламент 2014
    Глава партии "Сильная Украина" Сергей Тигипко, выступая на съезде партии в Киеве, заявил, что не будет объединяться с другими политическими силами на досрочных выборах в Верховную Раду.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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