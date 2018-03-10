Украинская команда в матче на "Оболонь-Арена" отправила в ворота сверстников из Британии четыре безответных мяча. Голы в составе украинской команды на свой счет записали Близниченко, Борячук и дважды Беседин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.