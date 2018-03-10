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    Молодежная сборная Украины по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сборная Украины по футболу U-17
    Молодежная сборная Украины по футболу пробилась на Евро-2017
    22:07 28.03.2017
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    Дубль в составе украинской команды в решающем мачте против Австрии оформил Кащук. Украинцы заняли второе место в группе с шестью очками и завоевали путевку в финальную часть Евро-2017.
    Игроки молодежной сборной Украины по футболу (U-21)
    Молодежная сборная Украины по футболу не попала на ЧЕ-2017
    04:15 12.10.2016
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    Команда Александра Головко во вторник в заключительном матче обыграла Исландию – 4:2. В активе украинской молодежки 14 очков и четвертое место в отборочной группе.
    Сборная Украины U-21 разгромила команду Шотландии
    Молодежная сборная Украины по футболу разгромила команду Шотландии
    23:53 06.09.2016
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    Украинская команда в матче на "Оболонь-Арена" отправила в ворота сверстников из Британии четыре безответных мяча. Голы в составе украинской команды на свой счет записали Близниченко, Борячук и дважды Беседин.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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