В октябре проголосовать по законопроекту должна нижняя палата парламента - Национальное собрание. Введенный после терактов 13 ноября 2015 года и несколько раз продлевавшийся режим ЧП будет отменен 1 ноября.
Режим ЧП был введен по инициативе президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября в Париже и трижды продлевался. Накануне за законопроект о продлении режима чрезвычайного положения на шесть месяцев проголосовали депутаты нижней палаты.
Вынесенная на рассмотрение палаты резолюция носит рекомендательный характер и в случае одобрения будет направлена правительству страны. Парламентарии добиваются облегчения санкционного режима в отношении России.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.