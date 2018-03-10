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    Сенат Франции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаг Франции
    Сенат Франции принял антитеррористический законопроект, сменяющий режим ЧП
    02:22 19.07.2017
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    В октябре проголосовать по законопроекту должна нижняя палата парламента - Национальное собрание. Введенный после терактов 13 ноября 2015 года и несколько раз продлевавшийся режим ЧП будет отменен 1 ноября.
    Флаг Франции
    Сенат Франции проголосовал за продление режима ЧП на полгода
    22:12 20.07.2016
    35Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Режим ЧП был введен по инициативе президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября в Париже и трижды продлевался. Накануне за законопроект о продлении режима чрезвычайного положения на шесть месяцев проголосовали депутаты нижней палаты.
    Павел Климкин
    Климкин: политиков, которые "кормятся" россиянами, надо держать в рамках
    00:57 10.06.2016
    627Новые санкции в отношении России.
    Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что резолюция Сената Франции о смягчении санкций против РФ была принята "из соображений сугубо внутренней политики".
    Флаги России, ЕС и Франции. Архивное фото
    Сенат Франции в среду рассмотрит резолюцию о смягчении санкций против РФ
    00:54 08.06.2016
    290Новые санкции в отношении России.
    Вынесенная на рассмотрение палаты резолюция носит рекомендательный характер и в случае одобрения будет направлена правительству страны. Парламентарии добиваются облегчения санкционного режима в отношении России.
    Верховная Рада
    Рада призывает сенат Франции не ослаблять санкции против РФ
    18:14 31.05.2016
    468Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    В конце апреля Национальное собрание (нижняя палата) Франции приняло резолюцию, призывающую власти страны не поддерживать продление санкций против России со стороны ЕС.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Сенат Франции ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    20:18 07.05.2015
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    Сенат Франции в четверг ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, сообщил президент Петр Порошенко на странице в Twitter.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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