В финальных соревнованиях россиянки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, имевшие первый результат в технической программе (96,4577 баллов), получили за произвольную программу 98,5333 баллов и набрали в сумме 194,9910 очка, став недосягаемыми для соперниц.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.