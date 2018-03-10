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    Экономическое развитие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Топ пассивных депутатов в БПП
    Опубликован список наименее трудолюбивых депутатов Рады
    11:55 17.03.2015
    1134
    К этой группе также относится Надежда Савченко, которая содержится в российском СИЗО и по объективным причинам не имеет возможности выполнять депутатские полномочия.
    Кнопкодав Хомутынник. Видео
    "Кнопкодавство" на внеочередном заседании Верховной Рады 
    23:16 02.03.2015
    874МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Во время голосования за проект закона №2210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно должностных лиц контролирующих органов)" "кнопкодавили" сразу двое членов группы "Экономическое развитие".
    Заседание Верховной Рады
    Яценко: госбюджет предусматривает значительные средства на органы власти
    19:16 02.03.2015
    326МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    По мнению народного депутата из группы "Экономическое развитие" Антона Яценко, одной из наиболее резонансных норм новой редакции бюджета считаю сокращение на 15% пенсий работающим пенсионерам.
    Депутаты обсуждают кандидатов на посты в Кабмине на заседании Верховной Рады
    Повестка дня ВР: бюджет, акции протеста, новые назначения и Гонтарева
    16:51 22.12.2014
    1078Госбюджет-2015
    В Верховной Раде началась последняя в 2014 году пленарная неделя. Вместо обещанных реформ представители коалиции сейчас задают такую повестку дня, в которой 99% внимания уделяют политическим вопросам, а не решению проблем страны.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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