Матч в Сент-Этьене закончился со счетом 3:3. Ландри Н'Гемо на 18-й минуте и Йоан Молло на 58-й вывели хозяев вперед, на что "Ланс" ответил дублем Йоанна Тузгара (60-я, 69-я, с пенальти) и голом Пабло Чаваррия (77-я).
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.