Встреча, прошедшая на "Камп Ноу" в воскресенье, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили Луис Суарес (18-я, 67-я минуты), Жорди Альба (68) и Лионель Месси (90). У "Эспаньола" отличился Давид Лопес (79).
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.