По данным СМИ, президент "Бурсаспора" и еще один представитель турецкого клуба провели переговоры с Мирчей Луческу, но отказались от идеи приглашения 71-летнего тренера, когда узнали запрашиваемую им сумму.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.