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ФК "Герта" (Берлин)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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"Герта" vs "Заря". Все голы и лучшие моменты матча
04:51 03.11.2017
359
Поединок, прошедший в четверг в Берлине, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча на свой счет записал Зальке.
"Заря" на выезде проиграла "Герте" в матче группового этапа Лиги Европы
23:59 02.11.2017
91
Поединок, прошедший в четверг в Берлине, завершился победой хозяев со счетом 2:0. После четырех туров у подопечных Юрия Вернидуба 6 очков.
"Заря" vs "Герта". Волевая победа луганчан во Львове
03:59 20.10.2017
376
После трех туров группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" занимает второе место в своей группе, набрав 6 очков.
Массовая драка футбольных фанатов в Берлине
05:45 26.02.2017
229
В драке участвовали от 50 до 200 человек, которые бросали в друг друга бутылки и петарды. По данным полиции в результате беспорядков пострадали около десяти человек.
Мотоциклист открыл огонь по автобусу ФК "Герта" накануне Кубка Германии
01:30 10.08.2015
88
В момент инцидента в автобусе находился только водитель, который не пострадал. Матч "Герты" и "Арминии" (Билефельд) в Кубке Германии запланирован на 10 августа.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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