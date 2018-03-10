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    ФК "Герта" (Берлин)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Матч Лиги Европы Герта - Заря. Видео
    "Герта" vs "Заря". Все голы и лучшие моменты матча 
    04:51 03.11.2017
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    Поединок, прошедший в четверг в Берлине, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча на свой счет записал Зальке.
    Матч Лиги Европы Герта - Заря
    "Заря" на выезде проиграла "Герте" в матче группового этапа Лиги Европы
    23:59 02.11.2017
    91
    Поединок, прошедший в четверг в Берлине, завершился победой хозяев со счетом 2:0. После четырех туров у подопечных Юрия Вернидуба 6 очков.
    Матч Лиги Европы Заря - Герта. Видео
    "Заря" vs "Герта". Волевая победа луганчан во Львове 
    03:59 20.10.2017
    376
    После трех туров группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" занимает второе место в своей группе, набрав 6 очков.
    Массовая драка футбольных фанатов в Берлине. Видео
    Массовая драка футбольных фанатов в Берлине 
    05:45 26.02.2017
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    В драке участвовали от 50 до 200 человек, которые бросали в друг друга бутылки и петарды. По данным полиции в результате беспорядков пострадали около десяти человек.
    Автобус ФК Герта
    Мотоциклист открыл огонь по автобусу ФК "Герта" накануне Кубка Германии
    01:30 10.08.2015
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    В момент инцидента в автобусе находился только водитель, который не пострадал. Матч "Герты" и "Арминии" (Билефельд) в Кубке Германии запланирован на 10 августа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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