По информации пресс-службы латвийского центробанка, это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая - "Ежова шубка" - в 2016-м.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.