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    МВД Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Белоруссии
    Паспорта ДНР и ЛНР в Белоруссии недействительны, заявили в Минске
    13:09 22.02.2017
    295Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В белорусском МВД подчеркнули, что ДНР и ЛНР являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами на этих органах, "являются недействительными на территории Белоруссии".
    Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
    Минск обеспокоен большим количеством оружия из Украины
    17:41 05.04.2016
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    Как заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, только в текущем году милиции уже удалось выявить 15-20 единиц оружия, которые пытались переправить из Украины.
    Флаг Белоруссии
    МВД Белоруссии знает о более 130 белорусах, участвовавших в боях в Донбассе
    00:33 18.01.2016
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    Правоохранительные органы Белоруссии неоднократно предупреждали, что наемникам, участвующим в боевых действиях в Донбассе, грозит ответственность.
    Военнослужащие на территории Донбасса. Архивное фото
    В Белоруссии проверили 15 граждан в связи с участием в конфликте в Донбассе
    10:32 02.04.2015
    257Особый статус Донбасса
    Министерство внутренних дел Белоруссии после публикаций в СМИ и соцсетях фотографий граждан с оружием провело их проверку. Глава МВД считает, что "Человек может сфотографироваться в белорусском лесу с муляжом оружия".
    Доллары
    МВД Белоруссии советует населению не покупать валюту на "черном рынке"
    14:21 22.12.2014
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    Нарушителям грозит штраф и изъятие денег, а также в уголовном законодательстве есть наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет, и до 15 лет лишения свободы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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