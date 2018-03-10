В белорусском МВД подчеркнули, что ДНР и ЛНР являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами на этих органах, "являются недействительными на территории Белоруссии".
Министерство внутренних дел Белоруссии после публикаций в СМИ и соцсетях фотографий граждан с оружием провело их проверку. Глава МВД считает, что "Человек может сфотографироваться в белорусском лесу с муляжом оружия".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".