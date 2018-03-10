Донецкий "Шахтер" забил еще два гола в матче против португальского футбольного клуба "Брага" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Во втором матче дубли оформили Кривцов и Тайсон. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "горняков".
Встреча, прошедшая в четверг во Львове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. Голы на счету Тараса Степаненко (5-я минута) и Виктора Коваленко (56). С 47-ой минуты "горняки" играли в меньшинстве.
Матч, который прошел во Львове вечером в четверг, завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. В команде Мирчи Луческу дважды отличились Дарио Срна. Еще дважды португальцы сами поспособствовали взятию своих же ворот.
Согласно результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне, донецкий "Шахтер" сыграет с португальской "Брагой", первый матч команды проведут 7 апреля в Португалии, а второй 14 апреля - в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".