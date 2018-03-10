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    ФК "Брага"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Шахтер завершил групповой этап Лиги Европы с максимальным результатом
    "Шахтер" завершил групповой этап Лиги Европы с максимальным результатом
    20:09 08.12.2016
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    Матч завершился со счетом 4:2 в пользу донецкой команды. По дублю оформили в матче Кривцов (22, 63) и Тайсон (39, 66), хозяева ответили голами Стоильковича (43) и Вукчевича (89).
    Шахтер - Брага 4:1: Кривцов и Тайсон оформили дубли во втором тайме. Видео
    "Шахтер" - "Брага" 4:2: Кривцов и Тайсон оформили дубли во втором тайме 
    19:48 08.12.2016
    240
    Донецкий "Шахтер" забил еще два гола в матче против португальского футбольного клуба "Брага" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Во втором матче дубли оформили Кривцов и Тайсон. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "горняков".
    Шахтер vs Брага: голы Кривцова и Тайсона. Видео
    "Шахтер" vs "Брага": голы Кривцова и Тайсона 
    18:57 08.12.2016
    291
    Донецкий "Шахтер" забил два гола в первом тайме матча в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы против португальского футбольного клуба "Брага".
    Шахтер в первом тайме забил два гола в ворота Браги
    "Шахтер" в первом тайме забил два гола в ворота "Браги"
    18:48 08.12.2016
    143
    Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу "горняков". Первый гол забил Кривцов, второй - Тайсон. В "Браге" отличился Стоилькович. Встреча проходит в португальской Браге.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Шахтер" - "Брага": в четверг состоится матч Лиги Европы
    13:22 08.12.2016
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    Отметим, что на выезде горняки сразятся с "Брагой". "Шахтер" выиграл все свои матчи, а наставник команды Паулу Фонсека уже пообещал, что даст шанс молодым игрокам.
    Матч Шахтер - Брага. Видео
    "Шахтер" vs "Брага": все голы и лучшие моменты матча 
    22:47 29.09.2016
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    Встреча, прошедшая в четверг во Львове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. Голы на счету Тараса Степаненко (5-я минута) и Виктора Коваленко (56). С 47-ой минуты "горняки" играли в меньшинстве.
    Матч Шахтер - Брага
    "Шахтер" в меньшинстве уверенно обыграл "Брагу" в матче Лиги Европы
    22:08 29.09.2016
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    Встреча группы H, прошедшая вечером в четверг во Львове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. Голы на счету Тараса Степаненко (5-я минута) и Виктора Коваленко (56).
    Шахтер - Брага 1-0 Степаненко 29.09.16 Лига Европы
    "Шахтер" vs "Брага": Степаненко открыл счет 
    20:54 29.09.2016
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    Во Львове продолжается матч второго тура Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Брагой". Полузащитник "горняков" Тарас Степанекно "размочил" счет уже на второй минуте игры.
    Матч Шахтер - Брага
    Как "Шахтер" громил "Брагу" на пути в полуфинал Лиги Европы 
    06:51 15.04.2016
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    Первый матч, который прошел 7 апреля в Португалии, завершился в пользу "горняков" — 1:2. По сумме двух матчей подопечные Мирчи Луческу победили со счетом 6:1.
    Шахтер - Брага. Видео
    "Шахтер" vs "Брага". Все голы и лучшие моменты матча 
    04:50 15.04.2016
    1823
    Матч, состоявшийся во Львове вечером в четверг, завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Первый матч, который прошел 7 апреля в Португалии, также завершился в пользу "горняков" — 1:2.
    Игроки Шахтера празднуют победу над Брагой
    "Шахтер" разгромил "Брагу" и вышел в полуфинал Лиги Европы
    23:57 14.04.2016
    1342
    Матч, который прошел во Львове вечером в четверг, завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. В команде Мирчи Луческу дважды отличились Дарио Срна. Еще дважды португальцы сами поспособствовали взятию своих же ворот.
    Первый четвертьфинал Лиги Европы. Шахтер громит Брагу
    Первый четвертьфинал Лиги Европы. "Шахтер" громит "Брагу" 
    02:43 08.04.2016
    234
    Донецкий "Шахтер" нанес поражение португальской "Браге" в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы. Встреча, состоявшаяся в Браге в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
    Матч Браги и Шахтера
    "Шахтер" vs "Брага": обзор первого четвертьфинального матча ЛЕ 
    01:13 08.04.2016
    1940
    Донецкий "Шахтер" нанес поражение португальской "Браге" в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы. Подробнее о футбольном поединке смотрите в видео.
    Футболисты Шахтера. Архивное фото
    "Шахтер" обыграл "Брагу" в первом четвертьфинальном матче ЛЕ
    00:14 08.04.2016
    110
    Матч состоялся в Браге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Ярослав Ракицкий (45-я минута) и Факундо Феррейра (75-я), Уилсон Эдуарду сократил отставание хозяев на 89-й.
    Болельщики Шахтера
    "Шахтер" сыграет с "Брагой" в четвертьфинале Лиги Европы
    16:11 18.03.2016
    421
    Согласно результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне, донецкий "Шахтер" сыграет с португальской "Брагой", первый матч команды проведут 7 апреля в Португалии, а второй 14 апреля - в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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