Игра группы А, прошедшая в субботу в Софии, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча забил Спас Делев. Болгары набрали 9 очков и сместили с третьего места в группе голландцев, в активе которых 7 баллов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.