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    Россия-1 (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Актер Георгий Бурков
    Российский Первый канал не покажет "Иронию судьбы" в новогоднюю ночь
    06:25 20.12.2017
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    В дирекции общественных связей российского Первого канала пояснили, что "Ирония судьбы" является частью пакета Мосфильма, который делится и ротируется с каналом "Россия 1".
    Пистолет
    В Москве убит оператор телеканала "Россия 1" - СМИ
    18:57 21.07.2016
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    По информации российских СМИ, киллер выпустил в телеоператора российского телеканала "Россия 1" Андрея Назаренко 6 пуль, две из них угодили в лоб и сердце.
    Ситуация в Донбассе
    В Киеве не располагают данными об обстреле журналистов телеканала "Россия"
    11:05 16.05.2016
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    Съемочная группа телеканала "Россия" в минувшее воскресенье попала под обстрел на трассе Донецк — Горловка. Представитель пресс-центра спецоперации в Донбассе Антон Миронович заявил, что не располагает информацией об происшествии.
    Владимир Путин. Архивное фото
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    22:54 08.03.2015
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    В фильме президент России Владимир Путин рассказывает о том, как проводилась операция по возвращению полуострова в состав России.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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