По данным ESPN, арест произошел в ноябре 2015 года недалеко от родного города бывшего футболиста Толедо (Бразилия). В грузовике Плетша было найдено 793,3 килограмма марихуаны, расфасованных в 854 пакета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.