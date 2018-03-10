На заре становления независимости Украины одним из основных аргументов сторонников отделения от СССР был огромный промышленный потенциал, который позволит стране вскоре превратиться в одну из ведущих индустриальных держав мира.
В Украине введен экостандарт "Евро-5". Из-за такого решения пострадал отечественный автопроизводитель, заявил эксперт Олег Назаренко. По его словам, ЗАЗу приходится отказываться от сборки корейских и китайских авто, так как они данному стандарту не соответствуют.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".